Nijerya'da polis ile Şii grup arasındaki çatışmada 1 kişi öldü

Nijerya'da gösteri düzenleyen, Şii grubu olarak bilinen Nijerya İslami Hareketi (IMN) üyeleri ile polis arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da gösteri düzenleyen, Şii grubu olarak bilinen Nijerya İslami Hareketi (IMN) üyeleri ile polis arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

IMN destekçileri, başkent Abuja'daki Fuad Camisi'nde cuma namazının ardından düzenledikleri protestoda, hükümetin el koyduğu örgüt lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşinin pasaportlarının geri verilmesini istedi.

Protesto sırasında IMN destekçileri polislere taş atarken, polis ise protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Polis ile IMN üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı, çok sayıda IMN üyesi gözaltına alındı.

IMN üyeleri, hükümetin Zakzaki ve eşinin yurt dışına çıkmasını engellemek için pasaportlarına el koyduğunu iddia ediyor.

IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı

Nijerya'da güvenlik güçleri ile IMN örgütü üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Ev hapsinde bulunan Şii örgütün lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuzda başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu belirlenen Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavi için şartlı serbest bırakılmasına karar vermişti ancak Zakzaki, ağustosta Hindistan'daki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine dönmüştü.