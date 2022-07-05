Nijerya'da polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde yerel polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi. Nijerya'nın Plateau eyaletinde yerel polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, polis, Plateau eyaletine bağlı Zak bölgesinde silahlı çete üyelerinin saldırısını engelledi. Saldırının ardından çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi, 3 polis de yaşamını yitirdi. Ülkede silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. AA / Adam Abu - Güncel Plateau Nijerya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Nijerya'da polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.