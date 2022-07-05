Nijerya'da polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi öldü

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Nijerya'da polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yerel polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yerel polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, polis, Plateau eyaletine bağlı Zak bölgesinde silahlı çete üyelerinin saldırısını engelledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi, 3 polis de yaşamını yitirdi.

Ülkede silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Plateau Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title