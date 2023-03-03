Nijerya'da petrol yüklü aracın patlaması sonucu çok sayıda kişi öldü Güncel Haberler Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basındaki haberlere göre, Rivers eyaletine bağlı Rumuekpe bölgesindeki yasa dışı bir petrol rafinerisinde petrol yüklü otobüsün alev alması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı ve çok sayıda araç kül oldu. Rivers Polis Sözcüsü Grace Iringe-Koko, yaptığı açıklamada, bölgeye itfaiye ekibinin sevk edildiğini belirtti. Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor. Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı. Nijerya'nın Rivers ve İmo eyaletlerinin sınırında geçen yıl yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 109 kişi yaşamını yitirmişti. Kaynak: AA / Güncel Nijerya Güncel Haberler

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