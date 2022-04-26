Nijerya'da Petrol Rafinerisindeki Patlamada Can Kaybı 110'a Çıktı
Xinhua - Güncel
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İMO, 26 Nisan (Xinhua) -- Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde bulunan yasadışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından olay yeri görülüyor, 24 Nisan 2022.
İMO, 26 Nisan (Xinhua) -- Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde bulunan yasadışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından olay yeri görülüyor, 24 Nisan 2022. Nijerya'da yerel yetkililer Pazartesi günü, ülkenin güneyindeki İmo eyaletinde bulunan yasadışı bir petrol rafinerisinde geçen Cuma günü meydana gelen patlamanın ardından can kaybının 110'a çıktığını bildirdi. (Fotoğraf: Lanre Agbabiaka/Xinhua)
Xinhua / Güncel