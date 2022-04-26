Nijerya'da Petrol Rafinerisindeki Patlamada Can Kaybı 110'a Çıktı - Haberler

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Nijerya'da Petrol Rafinerisindeki Patlamada Can Kaybı 110'a Çıktı

Xinhua - Güncel
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Nijerya'da Petrol Rafinerisindeki Patlamada Can Kaybı 110'a Çıktı

İMO, 26 Nisan (Xinhua) -- Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde bulunan yasadışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından olay yeri görülüyor, 24 Nisan 2022.

İMO, 26 Nisan (Xinhua) -- Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde bulunan yasadışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından olay yeri görülüyor, 24 Nisan 2022. Nijerya'da yerel yetkililer Pazartesi günü, ülkenin güneyindeki İmo eyaletinde bulunan yasadışı bir petrol rafinerisinde geçen Cuma günü meydana gelen patlamanın ardından can kaybının 110'a çıktığını bildirdi. (Fotoğraf: Lanre Agbabiaka/Xinhua)

Xinhua / Güncel

İnşaat Mühendisleri Odası, Nijerya, Petrol, Nisan, Güncel, Haberler

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