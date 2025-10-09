Nijerya'da Petrol Hırsızlığı ve Sabotaj 3,3 Milyar Dolar Zarar Tetikledi

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, artan petrol hırsızlığı ve boru sabotajı nedeniyle 2 yılda 3,3 milyar dolardan fazla zararın oluştuğu bildirildi.

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi (NEITI) Genel Sekreteri Ogbonnaya Orji, Lagos'ta düzenlenen bir konferansta konuştu.

Orji, ülkede 2023-2024 döneminde petrol hırsızlığı ve boru hattı sabotajı nedeniyle toplam 13,5 milyon varil ham petrol kaybederek 3,3 milyar dolar zarara uğradığını belirtti.

Kaybedilen gelirlerin bir yıllık ülke sağlık bütçesini finanse edebileceğini veya milyonlarca haneye enerji erişimi sağlayabileceğini kaydeden Orji, "Bu kayıplar sadece ekonomik değil, güven kaybı, kurumsal zayıflıklar ve ulusal ilerleme için kaçırılmış fırsatlar anlamına geliyor. Bu yüzden şeffaflık ve hesap verebilirlik bir tercih değil, bir zorunluluktur." dedi.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.