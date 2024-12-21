Nijerya'da Pazarda Yangın: Çok Sayıda Dükkan Kül Oldu
Nijerya'nın Oyo eyaletindeki Ibadan kentinde bir pazarda çıkan yangın, yüzlerce iş yerini etkileyerek kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, can kaybı yaşanmadı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nijerya'nın Oyo eyaletinde bir pazarda çıkan yangın, çok sayıda iş yerini kullanılamaz hale getirdi.
Yerel medyadaki haberlere göre, Oyo'nun başkenti Ibadan'daki bir pazarda gece saatlerinde yangın çıktı.
Çok sayıda iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, pazardaki birçok dükkan kullanılamaz hale geldi.
Oyo İtfaiye Hizmetleri Genel Müdürü Akinyemi Akinyinka, yangının nedeninin henüz bilinmediğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.