Nijerya'nın Benue eyaletindeki pazara düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi öldü

Nijerya'nın Benue eyaletindeki pazara düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kwande Yerel Yönetim Başkanının yardımcısı İbi Andrew, yaptığı açıklamada, silahlı çete üyesinin, Benue eyaletinin Kwande bölgesindeki Mbaikyor pazarında saldırı düzenlediğini belirtti.

Andrew, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Andrew, yerel yönetimin güvenlik birimleriyle birlikte çalışarak sükuneti sağlamak ve halka yönelik yeni saldırıları önlemek için bölgeye hareket ettiğini dile getirdi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.