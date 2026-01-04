Haberler

Nijerya'da bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Niger eyaletindeki Kasuwan-Daji pazarına düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Silahlı çeteler, pazardaki gıda ürünlerini gasp etti ve çok sayıda kişiyi kaçırdı. Ülke, uzun süredir terör örgütleri ve silahlı grupların saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir pazara düzenlenen saldırıda 30'un üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji pazarına saldırı düzenledi.

Saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Çok sayıda kişinin kaçırıldığı saldırıda, silahlı çete üyeleri pazardaki gıda ürünlerini gasp etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı

Türkiye'nin uyarıları işe yaradı! Komşuda beklenen görüşme başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog

İlk buluşmaya damga vuran diyalog
Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

Süper Lig'de ayrılık! Ünlü teknik adamla vedalaşıldı