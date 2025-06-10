Nijerya'da Patlama: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Nijerya'da Patlama: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın, el yapımı patlayıcı düzeneğinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde meydana gelen patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sokoto Polis Sözcüsü Ahmad Rufai, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Gwabro köyünde el yapımı patlayıcı düzeneğinden kaynaklandığı tahmin edilen bir patlamada meydana geldiğini belirtti.

Rufai, patlamada 6 kişi yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Rufai, patlamaya ilişkin detay vermedi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından ocak ayında terörist grup olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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