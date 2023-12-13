Nijerya'da Otobüs Kazası: 10 Ölü, 7 Yaralı

Nijerya'nın güneybatısında aşırı hız yapan bir otobüsün bir kamyona çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazanın nedeni şoförün aşırı hız yapması olarak belirtildi.

ABUJA, 13 Aralık (Xinhua) -- Nijerya'nın güneybatı bölgesinde Salı günü erken saatlerde aşırı hız yapan bir otobüsün bir kamyona çarpması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de çeşitli seviyelerde yaralandı.

Nijerya Federal Yol Güvenliği Birlikleri sözcüsü Florence Okpe, Ogun eyaletinin başkenti Abeokuta'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Oyo, Ogun ve Lagos eyaletlerinden geçen Lagos-Ibadan otoyolu üzerindeki Kara Köprüsü'nde meydana gelen kazanın, şoförün aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybetmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Okpe, otobüs şoförünün otoyol üzerindeki bir kavşağa girmeye çalışırken kontrolü kaybettiğini ve hareket halindeki kamyona çarptığını açıkladı.

Nijerya'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken, kazalara çoğunlukla kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıma, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı sebebiyet veriyor.