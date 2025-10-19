Haberler

Nijerya'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 6 Ölü, 14 Yaralı

Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde meydana gelen otobüs ve kamyon çarpışmasında 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ağır olanlar olduğu bildirildi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Ebonyi Eyaleti Müdürü Anthony Ogbodo, yaptığı yazılı açıklamada, Ebonyi'nin Nkalagu-Enugu kara yolunda hızla ilerleyen otobüsün seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.

Ogbodo, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığı bildirdi.

Hastanelere sevk edilen yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Ogbodo, can kaybının artmasından endişe edildiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
