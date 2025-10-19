Nijerya'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 6 Ölü, 14 Yaralı
Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde meydana gelen otobüs ve kamyon çarpışmasında 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ağır olanlar olduğu bildirildi.
Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde, otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Ebonyi Eyaleti Müdürü Anthony Ogbodo, yaptığı yazılı açıklamada, Ebonyi'nin Nkalagu-Enugu kara yolunda hızla ilerleyen otobüsün seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.
Ogbodo, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığı bildirdi.
Hastanelere sevk edilen yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Ogbodo, can kaybının artmasından endişe edildiğine dikkati çekti.