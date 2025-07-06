Nijerya'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 21 Ölü

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Nijerya'nın Kano eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası çok sayıda yaralı olduğu ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Kano Eyaleti Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eyaletinde Kano-Zaria kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona çarptığı belirtildi.

Açıklamada, 21 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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