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Nijerya'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 10 Ölü, 7 Yaralı

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Nijerya'nın Ogun eyaletinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Nijerya'nın Ogun eyaletinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Ogun Sözcüsü Florence Okpe, yaptığı açıklamada, eyaletteki Lagos-İbadan kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.

Okpe, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydeden Okpe, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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