Nijerya'da Otobüs ile Tanker Çarpıştı: 8 Ölü
Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu otobüsü, hız yaptığı belirtilen bir tankerle çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Anambra Eyaleti Müdürü Joyce Alexander, yaptığı açıklamada, Nteje-Awka kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün, seyir halindeki tankere çarptığını belirtti.
Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Alexander, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.