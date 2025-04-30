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Nijerya'da Otobüs ile Tanker Çarpıştı: 8 Ölü

Nijerya'da Otobüs ile Tanker Çarpıştı: 8 Ölü
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Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu otobüsü, hız yaptığı belirtilen bir tankerle çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Anambra Eyaleti Müdürü Joyce Alexander, yaptığı açıklamada, Nteje-Awka kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün, seyir halindeki tankere çarptığını belirtti.

Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Alexander, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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