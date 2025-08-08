Nijerya'da Osun-Osogbo Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Nijerya'da Osun-Osogbo Festivali Coşkuyla Sona Erdi
Osun eyaletinde gerçekleştirilen ve Yoruba kültürünün önemli bir parçası olan Osun-Osogbo Festivali, geleneksel ritüellerle sona erdi. Katılımcılar, tanrıça Osun'a adak sunarak manevi bağlarını güçlendirdi.

Nijerya'nın güneyindeki Osun eyaletinde düzenlenen "Osun-Osogbo Festivali" sona erdi.

Osun eyaletine bağlı Osogbo bölgesinde düzenlenen ve Yoruba halkının en önemli kültürel miraslarından biri kabul edilen Osun-Osogbo Festivali, Osun-Osogbo Kutsal Koruluğu'nda yapılan törenle tamamlandı.

Bölgede 28 Temmuz'da başlayan yüzyıllık gelenek, mitolojideki "Osun Nehri tanrıçasına" adanan ritüeller ve kültürel etkinliklerle binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi Osogbo'ya çekti.

Beyaz geleneksel kıyafetler giyen halk, kutsal kabul edilen Osun Nehri'nden su alarak şifa dileklerinde bulundu.

Osogbo'nun kıyısındaki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan korulukta, yerel liderler ve turistler de etkinliklere katıldı.

Festivale damgasını vuran an ise "Arugba" adı verilen genç bir kızın, başında taşıdığı su kabağı (kalabaş) içinde tanrıçaya adak sunması oldu.

Katılımcılar, festivalin sadece bir kutlama değil, atalarla manevi bağ kurma ve toplumsal birliktelik için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Adam Abu
