Nijerya'da ordunun operasyonları sonucunda 80 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'da ordunun son bir haftada düzenlediği operasyonlarda DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve Boko Haram terör örgütleri ile silahlı çete üyesi 80 kişi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da ordunun son bir haftada düzenlediği operasyonlarda DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve Boko Haram terör örgütleri ile silahlı çete üyesi 80 kişi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada ülke genelinde diğer suçların yanı sıra terörizm ve silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 56 terörist ve 24 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Operasyonlarda Boko Haram'ın rehin aldığı 44 kişinin kurtarıldığını bildiren Buba, silahlı çete üyeleri ve teröristlere ait 112 silah, 26 motosiklet ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Buba, operasyonlarda 121 teröristin orduya teslim olduğunu, 140 silahlı çete üyesinin gözaltına alındığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.