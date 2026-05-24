Nijerya ordusunun düzenlediği operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlediği operasyonda 12 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Teröristlere yönelik Hadin Kai Operasyonu'nun medya enformasyon sorumlusu Sani Uba yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Kirawa bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırısını engellediğini belirtti.

Uba, saldırının ardından ordunun düzenlediği operasyonda terör örgütünün 12 üyesinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Operasyonda çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını aktaran Uba, çok sayıda mühimmatının da ele geçirildiğini kaydetti.

Uba, teröristlerin çatışma sırasında ağır kayıplar vererek Kamerun hattına doğru panik içinde geri çekildiklerini ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.