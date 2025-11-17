Haberler

Nijerya'da Okula Saldırı: 25 Öğrenci Kaçırıldı, İki Görevli Öldürüldü

Güncelleme:
Nijerya'nın Kebbi eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 25 öğrenci kaçırıldı, okul müdür yardımcısı ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Tinubu, bu menfur saldırıyı kınayarak güvenlik güçlerine öğrencilerin kurtarılması talimatı verdi.

PORT Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde bir okula düzenlenen saldırıda 25 öğrenci kaçırıldı, okulun müdür yardımcısı ve bir güvenlik görevlisi vurularak öldürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Kebbi eyaletinin Danko Wasagu Yerel Yönetim Alanı'ndaki (LGA) Maga Hükümet Kız Ortaokulu'na kimliği belirsiz kişiler tarafından sabah saatlerinde saldırı düzenlendi.

Haberlerde saldırganların ormandan geçerek "hiçbir engelle karşılaşmadan" okul binasına baskın düzenlediği bildirildi.

Müdür Yardımcısı Hassan Yakubu Makuku ve bir güvenlik görevlisi saldırganlara direnirken vurularak öldürüldü.

Ayrıca en az 25 öğrenci kaçırıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kebbi Emniyet Sözcüsü Nafiu Abubakar Kotarkoshi, polis ve askerlerden oluşan güvenlik güçlerinin öğrencileri aramak üzere ormanda arama faaliyetlerine başladığını söyledi.

Devlet Başkanı Tinubu'dan kınama ve kurtarma talimatı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, yaptığı açıklamada, özellikle okul çocukları başta olmak üzere her bir Nijeryalının korunmasının devletin en temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

Tinubu, "Masum öğrencilere yönelik menfur saldırıyı ve görevlerini yerine getirirken öldürülen okul görevlilerinin vahşice katledilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Güvenlik ve istihbarat birimlerine öğrencilerin yerlerinin tespiti, kurtarılması ve güvenli şekilde geri getirilmesi talimatı verdiğini söyleyen Tinubu, failler adalete teslim edilene kadar federal hükümetin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.

Tinubu, şu ifadeleri kullandı:

"Nijeryalılara temin ederiz ki iç güvenliğin güçlendirilmesi ülkenin en önemli öncelikleri arasındadır. Federal Hükümet, bu tür saldırıların önlenmesini ve tehdit ortaya çıktığında daha hızlı ve daha isabetli karşılık verilmesini sağlamak amacıyla ülkenin askeri, polis ve istihbarat kapasitesini yeniden yapılandırmaktadır."

Nijerya'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör ile organize suç şebekelerini etkisiz hale getirmek için ECOWAS, Afrika Birliği ve Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) üzerinden bölgesel ortaklarıyla işbirliğini güçlendirdiklerini anlatan Tinubu, kamuoyundan, güvenlik güçleri bu meseleyi çözmek için aralıksız çalışırken sükunetini korumasını ve onlara güven duymasını istediklerini kaydetti.

Hükümetin güvenliği artırma sözüne rağmen Nijerya'nın kuzeybatısı, fidye talep eden silahlı çetelerin tekrarlayan öğrenci kaçırma olaylarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Boko Haram 2014'te Çibok'ta 270 kız öğrenciyi kaçırmıştı, bu tarihten bu yana 500'den fazla öğrenci kaçırıldı.

Nijerya hükümeti, insan kaçakçılarına karşı operasyonları artıracağına söz vermişti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
