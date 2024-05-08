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Nijerya'da Okula Gidemeyen Çocuk Sayısı Dünya Genelinde En Yüksek

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde okula gidemeyen çocuk sayısının en fazla Nijerya'da olduğunu bildirdi. Ülkede ilkokul çağındaki 10,2 milyon çocuk ve ortaokul düzeyindeki 8,1 milyon çocuk okula gidememektedir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde okula gidemeyen çocuk sayısının en fazla Nijerya'da olduğunu bildirdi.

UNICEF Bauchi Saha Ofisi Şefi Tushar Rane, Nijerya'da eğitim sorunlarına çözüm için gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, ülkede ilkokul çağındaki 10,2 milyon çocuğun ve ortaokul düzeyinde 8,1 milyon çocuğun okula gitmediğini belirtti.

Ülkede ilkokul çağındaki çocukların sadece yüzde 63'ünün düzenli olarak okula devam ettiğini kaydeden Rane, Nijerya'nın dünya genelinde okula gidemeyen en fazla çocuğun bulunduğu ülke olduğunu ifade etti.

Rane, başta kuzeydoğu ve kuzeybatı alt bölgeleri olmak üzere ülkede okula gitmeyen çocukların oranı ve düşük öğrenme başarısından duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Güvenlik sorunlarının yaşandığı Nijerya'da, yıl içinde ülkenin kuzeyindeki okulların hedef alındığı saldırılarda onlarca öğrenci kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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