Nijerya'da nakit sıkıntısı devam ediyor Güncel Haberler Nijerya'da güvenlik gerekçesiyle tedavülden kalkacak eski banknotların yerine tasarlananların, piyasada yeterince olmaması nedeniyle başlayan nakit sıkıntısı sürüyor. Nijerya'da güvenlik gerekçesiyle tedavülden kalkacak eski banknotların yerine tasarlananların, piyasada yeterince olmaması nedeniyle başlayan nakit sıkıntısı sürüyor. Ülkede 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimine günler kala, nakit sıkıntısı nedeniyle bankalarda uzun kuyruklar yaşanıyor. Banka kuyruğundaki iki çocuk annesi Adaeze Godwin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaşımı sağlamak amacıyla nakit para bulamadığı için çocuklarının dünden beri okula gidemediğini belirtti. Sabah erken saatlerde bankaya geldiğini kaydeden Godwin, "Sabah 5'te geldiğimde gördüğüm kalabalık karşısında şoke oldum. Daha kötüsü kuyrukta 6 saat bekledikten sonra sadece 5,000 naira (Yaklaşık 200 TL) alabildim." dedi. Güvenlik gerekçesiyle yeni banknotları 15 Aralık 2022'den itibaren piyasaya süren Nijerya Merkez Bankası (CBN), eski paraların 10 Şubat 2023'e kadar geçerli olacağını duyurmuştu. Kaduna, Kogi ve Zamfara valileri, eski paraların geçerlilik süresini uzatmak için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, ülkede 10 Şubat'ta tedavülden kalkacak banknotların kullanım süresinin, daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar uzatılmasına karar vermişti. Öte yandan, 13 siyasi parti, eski banknotların kullanım süresinin uzatılması halinde 25 Şubat ve 11 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçimlerine katılmayacaklarını açıklamıştı. Kaynak: AA / Güncel Nijerya Banka Güncel Haberler

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