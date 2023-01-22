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Nijerya'da mülteci kampına düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi öldü

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Nijerya'da mülteci kampına düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi öldü

Nijerya'da ülke içinde yerinden edilenlerin yaşadığı mülteci kampına yönelik bıçaklı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da ülke içinde yerinden edilenlerin yaşadığı mülteci kampına yönelik bıçaklı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirsiz bıçaklı kişilerin, Kano eyaletindeki mülteci kampına baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, gece saatlerinde yapılan saldırıda 8 kişinin boğazları kesilerek öldürüldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Öldürülenler arasında kadın ve çocukların bulunduğu aktarılan açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Nijerya Güncel Haberler

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