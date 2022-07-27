Nijerya'da muhalif milletvekilleri, Devlet Başkanı Buhari'yi azletmekle tehdit ediyor Nijerya'da muhalefet milletvekilleri, ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle Devlet Başkanı Muhammed Buhari'yi görevinden uzaklaştırmakla tehdit etti. Nijerya'da muhalefet milletvekilleri, ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle Devlet Başkanı Muhammed Buhari'yi görevinden uzaklaştırmakla tehdit etti. Nijerya Parlamentosundaki muhalif milletvekilleri, ülkede artan güvenlik sorunlarını protesto etmek için parlamentodan ayrıldı. Milletvekilleri, "Buhari gitmeli." sloganları attı. Muhalif milletvekillerinin lideri Phillip Aduda, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkeyi altüst eden güvenlik sorunlarının üstesinden gelmesi için Buhari'ye 6 haftalık süre verdiklerini belirtti. Aduda, verilen süre içinde ülkedeki güvenlik sorunu çözülmezse Başkan Buhari hakkında azil işlemi başlatacaklarını söyledi. Başkent Abuja'da güvenlik tedbirleri artırıldı Öte yandan son zamanlarda başkent Abuja ve yakınlarında artan terör tehditleri nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı. Nijerya Polis Sözcüsü Muyiwa Adejobi, yaptığı yazılı açıklamada, artan güvenlik sorunları nedeniyle Abuja'nın stratejik yerlerinde özel polis kuvvetleri konuşlandırdıklarını belirtti. Adejobi, bundan sonra başkentte toplu etkinliklerinin bir süreliğine yasaklandığını kaydederek, bu süre zarfında halka itidal çağrısında bulundu. Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya. Hükümet, terör saldırı tehdidi nedeniyle başkentteki tüm okullarda eğitime ara verdi. Başkentte 25 Temmuz'da Devlet Başkanlığının koruma görevlilerine yönelik terör saldırısında en az 5 askerin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Güncel AA / Adam Abu Muhammed Buhari Nijerya Güncel Haberler

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