Nijerya'da muhalefet partisi, devlet başkanı seçim sonuçlarına itiraz etti

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta düzenlenen devlet başkanı seçimlerinde muhalif İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi, kazanan iktidar partisinin adayının zaferini geçersiz kılmak için mahkemeye başvurdu.

Obi, yaptığı açıklamada, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Bola Ahmed Tinubu'nun geçen ayki devlet başkanı seçimini kazanmasına itiraz eden dilekçesini mahkemeye sunduğunu belirtti.

Seçimlerde üçüncü gelen Obi, mahkemenin, devlet başkanı seçimlerinin iptal edilmesi ve yeni bir seçim yapılmasına karar vermesini istiyor.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da devlet başkanlığı için 18 aday yarışmıştı.

Seçimde, APC adayı eski Lagos Valisi Tinubu 8 milyon 794 bin 726 oy, Tinubu'nun en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar 6 milyon 984 bin 520 oy, LP adayı Obi ise 6 milyon 101 bin 533 oy almıştı.