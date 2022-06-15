Nijerya'da maymun çiçeği vakası 32'ye çıktı Nijerya'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 32'ye yükseldi. Nijerya'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 32'ye yükseldi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1-12 Haziran'da virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 15 eyalete yayıldığı belirtildi. Açıklamada, bu süre zarfında 141 test yapıldığı ve 32 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğü kaydedildi. Halka salgına karşı daha dikkatli olması çağrısında bulunuldu. Maymun çiçeği virüsü Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler

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