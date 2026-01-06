Haberler

Nijerya'da yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 9 asker hayatını kaybetti

Güncelleme:
Nijerya'nın Borno eyaletinde yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 9 asker yaşamını yitirdi. Patlama sırasında çok sayıda asker yaralandı. Terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın bölgede sık sık saldırılar düzenlediği biliniyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 9 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Borno'da bulunan Maiduguri-Gubio kara yolunda döşenen mayının, askeri aracın geçişi sırasında patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada 9 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin yaralandığı kaydedildi.

Patlamayı henüz üstlenen olmazken, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP üyelerinin, Borno'da sık sık saldırılar düzenlediği biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
