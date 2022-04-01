Nijerya'da maske zorunluluğu kaldırıldı - Haberler

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Nijerya'da maske zorunluluğu kaldırıldı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da maske zorunluluğu kaldırıldı

Nijerya'da maske takma zorunluluğu sonlandırıldı.

Nijerya'da maske takma zorunluluğu sonlandırıldı.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele (PSC) Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, ülkede azalan Kovid-19 vakaları nedeniyle salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetildiğini belirtti.

Ülkede maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını ifade eden Mustapha, "Bundan sonra kapalı ve açık alanlarda maske takma isteğe bağlı olacak." dedi.

Mustapha, 4 Nisan'dan itibaren aşıları tamamlanmış kişilerin test sonucu göstermeden Nijerya'ya giriş yapabileceğini kaydetti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 255 bin 415 kişi virüse yakalandı, bunlardan 249 bin 606'sı sağlığına kavuştu, 3 bin 142 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Adam Abu - Güncel

Hükümet, Nijerya, Güncel, Haberler

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