Nijerya'da Markette İntihar Saldırısı: 24 Ölü

ABUJA, 22 Haziran (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yerel bir markette el yapımı patlayıcıyla düzenlenen intihar saldırısında en az 24 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Borno Polis Sözcüsü Nahum Daso, cumartesi günü Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada intihar bombacısının cuma günü eyaletin Konduga yerel yönetim bölgesinde yiyecek satın almak için toplanan sakinleri hedef aldığını söyledi. Bölge kordon altına alınırken, yürütülen kapsamlı aramada başka patlayıcıya rastlanmadı.

İntihar saldırısının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Hükümet ve silahlı kuvvetlerin çabalarına rağmen terör örgütleri yıllardır çoğunlukla ülkenin kuzeydoğu bölgesinde sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.