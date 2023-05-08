Nijerya'da mahkeme, devlet başkanlığı seçim sonuçlarına itirazları görüşmeye başladı

Nijerya'da mahkeme, 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin başvurularını görüşmeye başladı.

Nijerya'da mahkeme, 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin başvurularını görüşmeye başladı.

Devlet Başkanlığı Seçim Dilekçe Mahkemesi, bugün başladığı duruşmada, Bola Ahmed Tinubu'nun kazandığı seçimlerin iptali için sunulan 5 dilekçeden birini geçersiz sayarak reddetti.

Ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisinin (PDP) adayı Atiku Abubakar ve Muhalif İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi, Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları web sitesine gerçek zamanlı olarak yükleyememesi dahil bazı usulsüzlük iddialarıyla Tinubu'nun zaferine itiraz ediyor.

Muhalefet partileri bu durumun Seçim Yasası'nı ve Seçim Komisyonunun şeffaflığı sağlama sözünü ihlal ettiğini iddia ediyor.

Ülkede 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Tinubu'nun yüzde 37 oy oranıyla kazandığı, Abubakar'ın yüzde 29 ve Obi'nin yüzde 25'te kaldığı açıklanmıştı.

Bu itirazlara rağmen Tinubu'nun 29 Mayıs'ta görevine başlayacağı duyrulmuştu.