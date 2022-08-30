Nijerya'da mahkeme, 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarının askıya alınmasını durdurdu Güncel Haberler Nijerya'da Lagos'taki Federal Yüksek Mahkeme, Ulusal Yayın Komisyonu'nun (NBC), ülkede yayın yapan 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarını askıya alma kararını durdurdu. Nijerya'da Lagos'taki Federal Yüksek Mahkeme, Ulusal Yayın Komisyonu'nun (NBC), ülkede yayın yapan 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarını askıya alma kararını durdurdu. Yargıç Akintayo Aluko, tek taraflı bir kararla yetkililerin ülkede yayın yapan 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarını askıya almasını engelleyen ihtiyati tedbir kararı verdi. NBC, ülkede yayın yapan 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarını yenilemedikleri gerekçesiyle askıya almıştı. Ülkede söz konusu televizyon ve radyo kanallarının işletme lisanslarının askıya alınması medya dünyasında tepkilere neden oldu. Sosyo-Ekonomik Haklar ve Sorumluluk Projesi (SERAP) ve Nijerya Editörler Birliği (NGE), NBC'nin yayın istasyonlarına karşı planladığı eyleme itiraz ederek dava açmıştı. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Güncel Haberler

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