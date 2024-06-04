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Nijerya'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 30 kişi enkaz altında

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Nijerya'nın Niger eyaletinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de enkaz altında kaldı. Eyaletin Shiroro bölgesinde yaşanan şiddetli yağış sonucu madendeki kuyunun çöktüğü belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nijerya'nın Niger eyaletinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de enkaz altında kaldı.

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Niger Direktörü Abdullah Baba Arah, yaptığı açıklamada, eyaletin Shiroro bölgesinde yaşanan şiddetli yağış sonucu madendeki kuyunun çöktüğünü belirtti.

Maden ocağı yetkilisi İbrahim İshaku, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, kazada 1 kişinin öldüğünü, madende çalışan 30 işçinin de enkaz altında mahsur kaldığını kaydetti.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran İshaku, 6 kişinin kurtarıldığını fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların yavaşladığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Nijerya Maden Acil Durum Kaza Dünya Güncel Haberler

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