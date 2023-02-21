Nijerya'da Lassa Ateşinden Ölenlerin Sayısı 85'e Yükseldi

ABUJA, 21 Şubat (Xinhua) -- Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da yıl başından bu yana Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 85'e yükseldi.

ABUJA, 21 Şubat (Xinhua) -- Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da yıl başından bu yana Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Pazartesi günü, Lassa ateşine ilişkin son güncellemesinde Ocak sonu ile Şubat ortası arasında 15 kişinin öldüğünü ve bu yıl şimdiye kadarki ölümle sonuçlanan vaka sayının 85'e yükseldiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre, Lassa ateşine Lassa virüsü neden oluyor ve bu virüs genellikle enfekte Mastomi sıçanlarının idrarı veya dışkısıyla kontamine olmuş gıda veya ev eşyaları ile bulaşıyor. Hastalık, Batı Afrika'nın bazı bölgelerindeki kemirgen popülasyonunda sık görülüyor.

Lassa ateşi, bazı vakalarda virüse maruz kaldıktan bir ila üç hafta sonra ortaya çıkan sıtmaya benzer semptomlar gösteriyor. Hafif vakalarda ise ateş, yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısına neden oluyor.

Nijerya'da hükümetin enfeksiyonları azaltmak için aldığı yoğun önlemlerle birlikte, geçen yıl Kasım ayına kadar yaklaşık 1.000 vaka arasında Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e ulaştı.