Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 151'e çıktı.

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 151'e çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 26 eyalete yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi şüphesiyle 4 bin 555 vakanın bildirildiği ve yapılan testlerde bunlardan 869'unun pozitif çıktığı ifade edildi.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e çıktığı kaydedilen açıklamada, ölenlerin çoğunun çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nijerya hükümeti, şubat başında Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs döneminde artan Lassa ateşi salgınında 1 Ocak-20 Kasım 2022 döneminde 989 vaka tespit edilmiş, 178 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.