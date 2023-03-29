Nijerya'da Lassa Ateşinden Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 142'ye Yükseldi

ABUJA, 29 Mart (Xinhua) -- Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı yıl başından bu yana 142'ye çıktı.

ABUJA, 29 Mart (Xinhua) -- Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı yıl başından bu yana 142'ye çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) Lassa ateşi hakkında Salı günü yapılan son güncellemeye göre viral kanamalı ateş, Ocak'tan bu yana 23 eyalete yayıldı ve toplam 784 teyit edilmiş vaka görüldü.

Hükümetin enfeksiyonları düşürmeye yönelik yoğunlaştırılmış çalışmaları devam ederken NCDC, vaka ölüm oranının yüzde 18,1 olduğunu ve ülkedeki 774 yerel yönetim bölgesinin en az 97'sinde şu ana kadar teyit edilmiş en az bir vaka bildirildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Lassa ateşine Lassa virüsü neden oluyor. Virüs insanlara genellikle enfekte Mastomys cinsi farelerin idrar ya da dışkılarıyla kirlenmiş gıda ya da ev eşyalarına maruziyet yoluyla geçiyor. Hastalık, Batı Afrika'nın bazı bölümlerindeki kemirgen popülasyonuna özgü endemik bir hastalık olarak biliniyor.

Bazı durumlarda Lassa ateşi, virüse maruziyetten bir ila üç hafta arasında ortaya çıkan, sıtma benzeri semptomlara sahip. Hafif geçen vakalarda hastalık, ateş, bitkinlik, halsizlik ve baş ağrısına yol açıyor.