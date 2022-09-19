Nijerya'da Lassa ateşi salgınına yakalanan kişi sayısı 917'ye çıktı Güncel Haberler Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınına yakalanan kişi sayısının 917'ye yükseldiği bildirildi. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınına yakalanan kişi sayısının 917'ye yükseldiği bildirildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 8 kişide Lassa ateşi görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin 25 eyaletinin 102 bölgesine yayıldığı ifade edildi. Ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi vakasının 917'ye, salgından yaşamını yitirenlerin sayısının 171'e yükseldiği kaydedildi. Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu. Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi ölmüştü. Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Batı Afrika Nijerya Afrika Lassa Güncel Haberler

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