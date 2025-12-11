Haberler

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 185'e yükseldi

Güncelleme:
Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 185'e ulaştı. Salgın, 21 eyalete yayıldı ve 1 Ocak'tan bu yana 1012 vaka tespit edildi. En çok etkilenen yaş grubunun 21-30 olduğu ve erkeklerin daha fazla etkilendiği bildiriliyor.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 185'e yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 21 eyalete bağlı 102 bölgede yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede 1 Ocak'tan bu yana 1012 Lassa ateşi vakası görüldüğü aktarılan açıklamada, hastalığa neden olan Lassa virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 185'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, en çok etkilenen yaş grubunun 21 ila 30 olduğu ve erkeklerin hastalığa kadınlara göre daha fazla yakalandığı kaydedildi.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
