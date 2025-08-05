Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 7 Ayda 155 Ölüm

Nijerya'da hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle 7 ayda 155 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde Lassa ateşinin yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ocak-temmuz aylarında 882 Lassa vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle 155 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Salgınla mücadele kapsamında, vakaların çoğunlukta olduğu eyaletlerde çevresel müdahale kampanyası başlatıldığı aktarılan açıklamada, vakaların geç bildirilmesinin ölüm oranlarını artırdığı vurgulandı.

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.