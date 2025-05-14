Nijerya'da Lassa Ateşi Nedeniyle Ölümler Artıyor

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 138'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi.

1 Ocak-4 Mayıs döneminde ülkede 717 Lassa ateşi vakası görüldüğü bilgisi verilen açıklamada, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 138'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 2025'in 18. epidemiyolojik haftasında doğrulanmış yeni vaka sayısının bir önceki haftaya göre azaldığı belirtildi.

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.