Nijerya'da Lassa Ateşi için Tek Aşı Geliştirilmesi Mümkün

Nijerya'daki Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi (IRCE) Direktörü Alash'le Abimiku, Batı Afrika'da yaygın görülen Lassa ateşine karşı tek bir aşının geliştirilmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

Abimiku, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde başlayan "Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Lassa Ateşi Uluslararası Konferansı"na katıldı.

Burada konuşan Abimiku, Batı Afrika'da yaygın görülen Lassa ateşine karşı tek bir aşının geliştirilebileceğini ve bunun hastalıkla mücadelede önemli bir dönüm noktası olabileceğini kaydetti.

Abimiku, Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi'nin virüs ve taşıyıcı kemirgenler üzerinde araştırmalar yürüttüğünü belirterek, "Yaptığımız ilk çalışmalardan biri, Lassa virüsünün türlerinin nasıl değiştiğini anlamaktı. Bulgular, Nijerya genelinde türlerin büyük ölçüde benzer olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Batı Afrika'da farklı ülkelerde aday aşı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Abimiku, Nijerya'da yapılan araştırmaların bu çalışmaların başarısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (NCDC) göre Lassa ateşi; ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı, mide bulantısı gibi belirtilerle başlayabiliyor, ileri vakalarda ise diş eti, burun ve sindirim kanalında kanamalara yol açabiliyor.

Hastalık özellikle Nijerya'nın Edo, Ondo ve Bauchi eyaletlerinde endemik olarak görülürken, yılbaşından bu yana 857 doğrulanmış vaka ve 160 ölüm kaydedildi.