Nijerya'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çarşılar ve hayvan pazarlarında hareketlilik arttı.

Ülkenin kuzeyinde Müslüman nüfusun yoğun olduğu eyaletlerde, bayram öncesi köylerden getirilen kurbanlıklar, hayvan pazarlarını hareketlendirdi.

Kurbanlık hayvan satışının devam ettiği noktalardan Nasarwa eyaletindeki Zimbabve Hayvan Pazarı, hareketliliğin en fazla görüldüğü yerlerin başında geliyor.

Pazardaki hayvan tüccarlarından Mallam Audu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik durumuna dikkati çekerek bu kadar hareketli olacağını beklemediğini belirtti.

Audu, geçen yıla kıyasla daha az hayvanın pazara getirildiğini hatırlatarak, "Hayvanların fiyatları arttı, bir de yaşanan yakıt sıkıntıları nedeniyle uzak köylerdeki hayvanlar getirilemedi. Ama yine insanlar pazara geliyor." ifadelerini kullandı.

Hayvanları ülkenin farklı bölgelerinden getirdiklerini aktaran Audu, kurbanlık hayvan fiyatlarının 90 ile 300 dolar arasında değiştiğini söyledi.

Audu, insanların kurbanlık almak için gelmeye başladığını ve bundan sonraki süreçte pazarın daha da yoğun olmasını beklediklerini ifade etti.