Nijerya'da Kum Ocağının Çökmesi Sonucu 11 Çocuk Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kum ocağının çökmesi sonucu 11 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaduna Eyalet Polis Sözcüsü Mansir Hassan, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Yardoka köyü yakınlarında kum ocağında bir grup çocuğun kazı yaptığını belirtti.

Kazı devam ederken oluşan çukurda bulunan çocukların üzerine kum yığınının düştüğünü belirten Hassan, kazada 11 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 7 çocuğun da yaralandığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve çocukların çalıştırılıp çalıştırılmadığının araştırıldığını aktaran Hassan, "Eğer çocukların çalıştırıldığı tespit edilirse, olay çocuk işçiliği kapsamında değerlendirilecek." ifadesini kullandı.