Nijerya'da koruma görevlilerine yönelik terör saldırısında 3 asker yaralandı Nijerya'da Devlet Başkanlığının koruma görevlilerine yönelik terör saldırısında 3 asker yaralandı. Nijerya'da Devlet Başkanlığının koruma görevlilerine yönelik terör saldırısında 3 asker yaralandı. Devlet Başkanlığı Korumalar Sözcüsü Yüzbaşı Godfrey Anebi Abakpa, yaptığı açıklamada, başkent Abuja'nın Bwari-Kubwa kara yolunda korumaların terör saldırısına uğradığını belirtti. Abakpa, saldırıda 3 askerin yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti. Saldırının ordu tarafından başarıyla püskürtüldüğünü belirten Abakpa, "Şu anda birliklerimiz, bölgede bulunan teröristleri tespit etmek için çalışmalar başlattı." dedi. Teröristler, pazar günü yayımladıkları videoda yeni saldırılarında Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Kaduna Valisi Nasir el-Rufai ve hükümet yetkililerini hedef alacaklarını belirtmişti. AA / Adam Abu - Güncel Güncel Haberler

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