Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 74'e çıktı - Haberler

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Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 74'e çıktı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 74'e çıktı

Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın, 1 Ocak- 29 Mayıs arasında başkent Abuja'nın yanı sıra 30 eyalete yayıldı.

Bu süre zarfında 2 bin 339 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 74 kişi yaşamını yitirdi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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