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Nijerya'da kiliseden kaçırılan 25 kişiden 11'i serbest bırakıldı

Nijerya'da kiliseden kaçırılan 25 kişiden 11'i serbest bırakıldı

Güncel Haberler

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, hafta sonu kiliseye düzenlenen saldırıda kaçırılan 25 kişiden 11'inin serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, hafta sonu kiliseye düzenlenen saldırıda kaçırılan 25 kişiden 11'inin serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kaduna Eyaleti Başkanı Rahip Joseph Hayab, silahlı kişilerin, kilisede ibadet ederken kaçırdığı 25 kişiden 11'inin serbest bırakıldığını bildirdi.

Hayab, bu kişilerin serbest kalması için fidyenin ödenip ödenmediği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Olay

Silahlı kişiler, hafta sonu Kaduna eyaletine bağlı Chikun bölgesindeki Bege Vaftiz Kilisesi'nde ibadet edenlere saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 40 kişi kaçırılmış, daha sonra 15 kişi silahlı kişilerin elinden kaçmaya başarmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya Güncel Haberler

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