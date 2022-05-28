Nijerya'da kilisedeki izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Nijerya'da kilisedeki izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Nijerya'da kilisedeki izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Port Harcourt Kilisesi'nde ihtiyaç sahipleri için organize edilen yiyecek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.

İzdiham esnasında kilisenin arkasında bulunan küçük kapıdan içeri girmeye çalışan 31 kişi hayatını kaybetti.

Olayda birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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