Nijerya'da yetkililer, kiliseden 163 kişinin kaçırıldığı iddiasını yalanladı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 18 Ocak'ta kiliseye düzenlenen saldırıda 163 kişinin kaçırıldığı yönündeki iddialar, yetkililer tarafından yalanlandı.

Kaduna Eyaleti Polis Komiseri Muhammed Rabiu, dün Kaduna'da düzenlenen Eyalet Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Rabiu, kaçırma iddialarını "eyalette kaos çıkarmak isteyen çatışma girişimcilerinin yaydığı yanlış bir bilgi" olarak nitelendirerek, Nijerya Hristiyan Birliğine (CAN) ve iddiayı gündeme getirenlere çağrıda bulundu.

Muhammed Rabiu, kaçırıldığı öne sürülen kişilerin isimleri ve olayla ilgili somut bilgilerin açıklanmasını istedi.

Söylenti yayanlara uyarıda bulunan Rabiu, Kaduna eyaletinde sağlanan huzurun bozulmasına yönelik girişimlere karşı yasal işlem uygulanacağını vurguladı.

Kajuru Yerel Yönetim Bölgesi Başkanı Dauda Madaki de bölgesinde kiliseye yönelik herhangi bir saldırı veya toplu kaçırma olayının yaşanmadığını belirtti.

Madaki, iddialar üzerine güvenlik güçleriyle Wali bölgesindeki Kurmin Wali yerleşimine gittiklerini aktararak, saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

Söz konusu kiliseyi ziyaret ettiklerini, köyün ve bölgenin gençlik liderleriyle görüştüklerini belirten Madaki, her iki ismin de olayın yaşanmadığını doğruladığını ifade etti.

Madaki, kaçırıldığı iddia edilen kişilerin isimlerine ilişkin kendilerine herhangi bir bilginin sunulmadığını da sözlerine ekledi.

CAN Kajuru Başkanı Enoch Kaura, yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta Kaduna eyaletinin Kajuru yerel yönetimine bağlı Wali bölgesinde silahlı kişilerce bir kiliseye saldırı düzenlendiğini iddia etmişti.

Kaura, saldırıda, başta 172 kişinin kaçırıldığını, 9 kişinin saldırıdan kısa süre sonra kaçmayı başardığını aktarmıştı.