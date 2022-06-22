Nijerya'da kilise saldırılarında kaçırılan 36 kişi için fidye istendi - Haberler

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Nijerya'da kilise saldırılarında kaçırılan 36 kişi için fidye istendi

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da kilise saldırılarında kaçırılan 36 kişi için fidye istendi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 19 Haziran'da iki kiliseye düzenlenen saldırılarda kaçırılan 36 kişi için fidye istendiği bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 19 Haziran'da iki kiliseye düzenlenen saldırılarda kaçırılan 36 kişi için fidye istendiği bildirildi.

Rubu Topluluklar Emiri Elisha Mari, yaptığı açıklamada, 19 Haziran'da motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kajuru bölgesindeki iki kiliseden kaçırdıkları 36 kişinin serbest bırakılması karşılığına 100 milyon Nijerya nairası (yaklaşık 4 milyon TL) fidye istediğini belirtti.

Öte yandan Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, rehinelerin kurtarılması için bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Silahlı kişilerin 19 Haziran'da Kaduna eyaletinin Kajuru bölgesindeki iki kiliseye düzenlediği saldırılarda 3 kişi ölmüş, 36 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

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