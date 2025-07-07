Nijerya'da Kazada 21 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın Kano eyaletinde bir kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak otobüs şoförünün şerit ihlali gösterildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ABUJA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde bir kamyonla bir otobüsün kafa kafaya çarpışarak alev alması sonucu 21 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kano Eyaleti Federal Yol Güvenliği Birlikleri Sektör Komutanı Muhammed Bature, kazanın pazar günü Zaria-Kano karayolu üzerindeki Kasuwar Dogo bölgesinde otobüs şoförünün şerit ihlali yapması nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Çarpışma sonucu iki aracın da alev aldığını belirten Bature, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Nijerya'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken kazalara çoğunlukla kapasite üzerinde yolcu taşıma, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı neden oluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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