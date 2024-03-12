Nijerya'da Kayıt Dışı Silah Fabrikasına El Konuldu

Nijerya'nın güneyinde kayıt dışı faaliyet gösteren, silah ve insansız hava aracı üreten fabrikaya el konulduğu bildirildi.

Ordu sözcüsü Tümgeneral Onyema Nwachukwu, basına yaptığı açıklamada, Delta eyaletinde silah ve insansız hava aracı üreten bir fabrikaya operasyon düzenlendiğini belirtti.

Kayıt dışı faaliyet gösteren fabrikaya düzenlenen operasyonda çatışma yaşandığını, silahlı kişilerin etkisiz hale getirildiğini ve fabrikaya el konulduğunu kaydeden Nwachukwu, "Ele geçirilen eşyalar arasında çeşitli silahlar, yapım aşamasında olan insansız hava araçları ve patlayıcı malzemeler bulunuyor." dedi.

Nijerya'da 6-9 Mart'ta çoğunluğu öğrenci 500'den fazla sivil, terör örgütleri ya da silahlı gruplarca kaçırılmıştı.