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Nijerya'da Kasımda 1308 Kişi Hayatını Kaybetti

13 Aralık 2023 18:03 Güncelleme: 18:04 Abone Ol

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da kasımda yaşanan saldırılar ve şiddet olaylarında 1308 kişi hayatını kaybetti. Ülkede faaliyet gösteren Beacon Consulting adlı güvenlik risk yönetimi ve istihbarat danışmanlığı şirketinin yayımladığı rapora göre, geçen ay ülkenin 36 eyaletindeki 264 bölgede 721 saldırı ve şiddet olayı yaşandı. Nijerya, silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.