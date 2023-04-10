Nijerya'da kamyonet yolcu otobüsüne çarptı, ardından çıkan yangında 18 kişi öldü

Nijerya'nın Enugu eyaletinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan yangında 18 kişi yaşamını yitirdi.

Enugu Eyaleti Polis Sözcüsü Daniel Ndukwe, yaptığı açıklamada, Aba-Abia kara yolunda çimento taşıyan bir kamyonetin yolcu otobüsüne çarptığını belirtti.

Ndukwe, kazanın ardından çıkan yangında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Ndukwe, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.